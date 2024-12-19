Стало известно, будет ли отец Фьюри в углу в реванше с Усиком

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри проведет поединок против действующего объединенного чемпиона Александра Усика.

Тренер британца Шугар Хилл Стюард сообщил, что отца Фьюри не будет в углу во время второго боя.

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"Тайсон готов к бою, как и я. Он довольно часто вел себя глупо и дурачился, но это другая его сторона. Сейчас Фьюри готов на 100 процентов.

Кто будет в углу во время боя? Только я, Энди Ли и катмен. Вот и все", - приводит слова тренера sport bible.

Напомним, что после первого боя Джон Фьюри подвергся критике, ведь во время поединка он мешал тренеру.

Ранее Майк Тайсон рассказал, на кого ставит в реванше Усик - Фьюри.

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