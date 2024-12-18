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Промоутер оценил вероятность смены Усиком весовой категории

Представитель украинского чемпиона высказался о планах своего подопечного.
Сегодня, 15:32
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, подтвердил вероятность возвращения своего подопечного в тяжелый дивизион.

По его словам, украинский боксер действительно может опуститься в крузервейт, где уже был абсолютным чемпионом, чтобы попытаться снова объединить титулы.

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"Он всерьез говорил, что хочет вернуться в тяжелый вес и снова собрать все титулы.

Это может повлиять на него. На Усика может повлиять его возраст, на него может повлиять время. Но это решать ему, он принимает окончательные решения.

Я поддерживал Александра на протяжении всей карьеры и продолжу поддерживать его в будущем", - приводит слова Красюка talkSPORT.

Напомним, что 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Александр Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри.

Ранее промоутер Усика назвал единственный шанс, при котором Фьюри победит украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк

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