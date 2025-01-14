"Он боится": Стивенсон высказался о вероятности боя с Ломаченко

Чемпион WBC не особо верит, что его поединок с Василием возможен.

Чемпион мира по версии WBС в легком весе Шакур Стивенсон поделился мыслями о возможном бое против обладателя титула IBF Василия Ломаченко.

Американский боксер заявил, что считает этот поединок маловероятным, предположив, что потенциальный соперник его опасается.

"Я не особо уверен, что получу бой с Ломаченко. Я думаю, что он боится. В свое время я спарринговал с ним. Мне кажется, что с тех пор он меня боится.

Станет ли Top Rank проблемой на пути к организации этого боя? Да, они однозначно тоже встанут на пути, так что я едва ли надеюсь на этот поединок. Но я думаю, что Турки Аль аш-Шейх может много чего устроить. Поэтому я надеюсь, что он организует наш бой", - сказал Стивенсон в комментарии YouTube-каналу The Ariel Helwani Show.

Ранее сообщалось, что IBF установила крайний срок для защиты титула Ломаченко.

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