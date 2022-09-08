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Милан подпишет новый контракт с лидером полузащиты

Сандро Тонали предложили длительное соглашение
Вчера, 23:32
Сандро Тонали
Сандро Тонали
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Итальянский Милан продолжает думать о дальнейшем будущем своей команды.

Издание CalcioMercato сообщает, что в ближайшее время "россонери" продлят контракт с Сандро Тонали.

Итальянский хавбек подпишет с клубом договор до 2027 года.

Читай также: Милан готов начать переговоры о продлении контракта с лидером клуба

Футболисту предложили зарплату размером в 2.8 млн евро, что в два раза больше, чем по текущему соглашению.

22-летний полузащитник стал футболистом Милана в 2020 году. С тех пор он провел в футболке клуба 87 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан италия Серия А
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