Камерун - Сербия 3:3 обзор матча и результат игры 28.11.2022
В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун в качестве номинальных хозяев встретился с Сербией.
"Неукротимые львы" первыми забили в середине второго тайма усилиями Кастельето, но уже в компенсированное время "белые орлы" вышли вперед.
Сергей Милинкович-Савич и Страхинья Павлович отличились голами в течении двух минут, а уже во втором тайме Александр Митрович удвоил преимущество своей команды.
Впрочем, африканский коллектив это не смутило и с помощью голов на 63 и 66 минутах соответственно благодаря голам Винсента Абубакара и Эрика-Максима Шупо-Мотинга счет сравнялся.
Таким образом, после двух туров обе команды имеют по одному очку, сохраняя шансы на проход в плей-офф Чемпионата мира-2022.
Статистика матча Камерун - Сербия 2-го тура ЧМ-2022
Камерун - Сербия 3:3
Голы: Кастельето, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66, - Милинкович-Савич, 45+1, Павлович, 45+2, Митрович 53.
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 8 - 6
Фолы: 17- 8
Атаки: 88 - 112