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Камерун - Сербия 3:3 обзор матча и результат игры 28.11.2022

Команды обеспечили для зрителей самый насыщенный матч ЧМ-2022 на данный момент.
Сегодня, 14:05
Камерун - Сербия
Камерун - Сербия

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Камерун в качестве номинальных хозяев встретился с Сербией.

"Неукротимые львы" первыми забили в середине второго тайма усилиями Кастельето, но уже в компенсированное время "белые орлы" вышли вперед.

Сергей Милинкович-Савич и Страхинья Павлович отличились голами в течении двух минут, а уже во втором тайме Александр Митрович удвоил преимущество своей команды.

Впрочем, африканский коллектив это не смутило и с помощью голов на 63 и 66 минутах соответственно благодаря голам Винсента Абубакара и Эрика-Максима Шупо-Мотинга счет сравнялся.

Таким образом, после двух туров обе команды имеют по одному очку, сохраняя шансы на проход в плей-офф Чемпионата мира-2022.

Статистика матча Камерун - Сербия 2-го тура ЧМ-2022

Камерун - Сербия 3:3
Голы: Кастельето, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66,  - Милинкович-Савич, 45+1, Павлович, 45+2, Митрович 53.

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 8 - 6
Фолы: 17- 8
Атаки: 88 - 112


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