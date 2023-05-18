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Вратарь Вереса пропустит около полугода из-за тяжелой травмы

Вадим Ющишин получил разрыв крестообразных связок.
Сегодня, 10:57
Вадим Ющишин / ФК Верес
Вадим Ющишин / ФК Верес

Голкипер ровненского Вереса Вадим Ющишин получил страшную травму на тренировке перед игрой с Колосом.

Как сообщает пресс-служба клуба, у футболиста диагностировали разрыв крестообразных связок. Ющишин пропустит от 4 до 6 месяцев.

Игрок рассказал, как чувствует себя после проведенного хирургического вмешательства.

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"Все хорошо. В первые часы после операции еще немного отходил от наркоза, сейчас чувствую себя хорошо. Завтра меня выписывают из клиники. Настроение - вернуться сильнее", - заявил вратарь.

В текущем сезоне украинец провел за Верес три игры. Его дебют состоялся в поединке против Миная 22 апреля этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Вадим Ющишин

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