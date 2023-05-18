Вратарь Вереса пропустит около полугода из-за тяжелой травмы
Вадим Ющишин получил разрыв крестообразных связок.
Голкипер ровненского Вереса Вадим Ющишин получил страшную травму на тренировке перед игрой с Колосом.
Как сообщает пресс-служба клуба, у футболиста диагностировали разрыв крестообразных связок. Ющишин пропустит от 4 до 6 месяцев.
Игрок рассказал, как чувствует себя после проведенного хирургического вмешательства.
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"Все хорошо. В первые часы после операции еще немного отходил от наркоза, сейчас чувствую себя хорошо. Завтра меня выписывают из клиники. Настроение - вернуться сильнее", - заявил вратарь.
В текущем сезоне украинец провел за Верес три игры. Его дебют состоялся в поединке против Миная 22 апреля этого года.