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Верес подписал воспитанника Шахтера

Денис Свитюха вернулся в Украину.
Сегодня, 18:21
Денис Свитюха
Денис Свитюха

Ровненский Верес усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба команды, "народный клуб" подписал украинца Дениса Свитюху. Переход состоялся на правах свободного агента.

Контракт с хавбеком подписан на три года. Финансовые детали сделки между игроком и клубом остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Свитюха выступал за испанскую Лльеду из третьего дивизиона. Денис является воспитанником донецкого Шахтера, но за основу "горняков" ни разу не сыграл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Денис Свитюха

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