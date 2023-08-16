Верес подписал воспитанника Шахтера

Ровненский Верес усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба команды, "народный клуб" подписал украинца Дениса Свитюху. Переход состоялся на правах свободного агента.

Контракт с хавбеком подписан на три года. Финансовые детали сделки между игроком и клубом остаются неизвестными.

Отметим, что в минувшем сезоне Свитюха выступал за испанскую Лльеду из третьего дивизиона. Денис является воспитанником донецкого Шахтера, но за основу "горняков" ни разу не сыграл.

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