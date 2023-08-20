Астон Вилла - Эвертон: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.08.2023

Команда украинца ужасно проявила себя в матче против коллектива Унаи Эмери.

В рамках второго тура чемпионата Англии Эвертон в гостях встретился с Астон Виллой.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч снова оставил в запасе украинца Виталия Миколенко.

Что касается коллектива Унаи Эмери, то испанец был вынужден провести замену в центре защиты. Эзри Конса вышел вместо Тайрона Мингса, получившего травму. Также отметим, что новичок команды Николо Дзаньоло пока не попадает в заявку на поединок.

Хозяева, которые были фаворитами поединка, принялись доказывать свой статус с первых минут матча. Еще на старте поединка Джон МакГинн с передачи Леона Бейли открыл счет матча, а до перерыва Дуглас Луис после назначенного пенальти в ворота "ирисок" за фол на Олли Уоткинсе удвоил преимущество в матче.

После этого Шон Дайч был вынужден освежить атаку из-за травмы Доминика Калверта-Льюина, но выход Арно Данжумы никак не помог мерсисайдскому колллективу.

После перерыва "львы" отметились еще двумя забитыми голами. В этот раз Леон Бейли выступил не в роли ассистента, а в роли автора забитого гола. Точку же поставил Джон Дюран спустя всего одну минуту после своего выхода на поле.

Что касается Виталия Миколенко, то украинец так и просидел весь матч на скамейке, не выйдя на поле.

Статистика матча чемпионата Англии Астон Вилла - Эвертон

Астон Вилла - Эвертон 4:0.

Голы: МакГинн, 18, Дуглас Луиз, 26, Бэйли, 54, Дюран, 76

xG: 3.21 - 0.71

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 7 - 2

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