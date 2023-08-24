Луческу: Я провел в Бешикташе два незабываемых года

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу поделился своими мыслями в преддверии матча против Бешикташа.

По словам румына, у турецкого гранда - особенные болельщики.

"Я провел здесь два незабываемых года. Первый сезон был великолепным, все, что мы делали, вызывало восхищение. Мы выиграли чемпионат, обыграли наших главных конкурентов за золото из Стамбула и дома, и на выезде. Это была годовщина столетия клуба. Мы завершили чемпионат на первом месте с большим отрывом. В честь этого было устроено грандиозное празднование.

Но второй год работы стал полным разочарованием. Мы лидировали в чемпионате с отрывом в десять очков, и многие обозреватели говорили, что чемпионат уже по сути завершен, он уже неинтересен, и надо с этим что-то делать. Со следующего тура кто-то действительно взялся за дело, чтобы это изменить.

Мы проиграли со счетом 0:3, завершая игру с шестью полевыми игроками. Подобное случалось и в дальнейшем, и, в конце концов, мы проиграли борьбу за чемпионство, отстав в итоге на два очка от чемпиона. Это было полное разочарование для всех нас. То есть первый год был замечательным, а второй нет.

Что меня еще тесно связывает с Бешикташем, это то, что я пожертвовал часть моей зарплаты на строительство новой арены. Таким образом я поспособствовал возрождению этого стадиона. У меня остались связи и хорошие воспоминания, связанные не только с Бешикташем, а и с "алатасараем.

Могу также утверждать, что турецкие болельщики - особенные. Во время путешествий в Стамбул и другие турецкие города они подходят и жмут мне руку. В какой-то жизненный момент ты вспоминаешь только положительные моменты, а все остальное забывается.

Также отмечая особенности турецких болельщиков, могу вспомнить эпизод, когда они в матче с немецким Лейпцигом своим свистом буквально заставили игрока гостей покинуть поле - тот просто не выдержал этого шума.

Говоря об этом, я хочу, чтобы наши болельщики завтра перекрикивали местных фанатов. Знаю, что будет около тысячи фанатов Бешикташа, поэтому хочется, чтобы наша поддержка была громче", - сказал специалист.

Также Луческу выразил надежду, что фанаты местного Рапида, для которого стадион Джулешти, где свои игры евокубков проводит Динамо, является родным, придут на стадион, чтобы поддержать киевлян и нивелировать безумие турецких фанатов.

"Я для этого и сказал о турецких фанатах, потому что родители с детьми, которые вынужденно выехали из Украины в Румынию, не смогут перекрикивать гостевой сектор. И я жду помощи от организованных фанатов Рапида в этом плане, которые могли бы перекрикивать турецких фанатов.

Хочу, чтобы болельщики Рапида вели себя как фанаты клуба, играющего на европейской арене, ведь верю, что их клуб в ближайшем будущем будет играть в еврокубках", - резюмировал он.

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