Динамо - Бешикташ: обзор и результат матча Лиги конференций 24.08.2023
Гости сумели отличиться с пенальти.
В четверг, 24 августа, в рамках квалификации Лиги конференций киевское Динамо играет с турецким Бешикташем.
Киевляне начали довольно активно, Ванат имел неплохие шансы в самом начале встречи, но вскоре опасными моментами начали отвечать и гости. И у турков моменты были куда острее.
Однако на 38-й минуте Денис Попов привез пенальти в ворота Динамо, сыграв рукой. Абубакар ударил влево, Бущан прыгнул вправо. У киевлян есть еще тайм, чтобы спасти этот матч.
Прямая трансляция матча Динамо - Бешикташ доступна на нашем сайте.