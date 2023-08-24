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Динамо - Бешикташ: обзор и результат матча Лиги конференций 24.08.2023

Гости сумели отличиться с пенальти.
Сегодня, 21:04
Динамо - Бешикташ / Getty Images
Динамо - Бешикташ / Getty Images

В четверг, 24 августа, в рамках квалификации Лиги конференций киевское Динамо играет с турецким Бешикташем.

Киевляне начали довольно активно, Ванат имел неплохие шансы в самом начале встречи, но вскоре опасными моментами начали отвечать и гости. И у турков моменты были куда острее.

Однако на 38-й минуте Денис Попов привез пенальти в ворота Динамо, сыграв рукой. Абубакар ударил влево, Бущан прыгнул вправо. У киевлян есть еще тайм, чтобы спасти этот матч.

Прямая трансляция матча Динамо - Бешикташ доступна на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо бешикташ

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