Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества полученного незаконным путем

СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора Украины вручили экс-владельцу Днепра Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Криминального кодекса Украины.

Как сообщается в официальном телеграм-канале Офиса генпрокурора Украины, Коломойский подозревается в нарушении по статьям 190 (мошенничество) и 209 (легализация имущества, которое было получено незаконным путем).

По данным следствия, подозреваемый путем мошенничества завладел активами на сумму более чем 570 млн гривен, а затем незаконно полученные деньги легализировал.

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На данный момент идут неотложные следственные и процессуальные действия. Бизнесмену вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и совершается БЕБ при оперативном сопровождении СБУ.

Отметим, что статья 190 ККУ предусматривает ограничение свободы на три года, а статья 209 - тюремный срок от трех до шести лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься некоторой деятельности сроком до двух лет и конфискацию имущества.