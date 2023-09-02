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Коломойскому выбрали меру пресечения

Олигарха будут содержать под стражей в течении двух месяцей.
Сегодня, 20:47
Игорь Коломойский / Суспільне
Игорь Коломойский / Суспільне

Украинскому олигарху и экс-владельцу Днепра Игорю Коломойскому избрали меру пресечению в деле о нарушении статьей 190 и 209 Криминального кодекса Украины.

Как сообщает Суспільне с места событий, судья приговорил Коломойского на два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 500 миллионов гривен.

Также он будет обязан сдать все документы и не будет иметь возможности общаться со свидетелями по этому делу. Адвокаты бизнесмена смогут обжаловать приговор в течении 5 дней.

Напомним, олигарха подозревают в мошшеничестве и отмынивание активов на сумму более, чем 500 миллионов гривен в период с 2013 по 2020 с использованием подконтрольных ему банковских учреждений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Коломойский

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