Днепр-1 - первый украинский клуб, вылетевший из квалификации трех еврокубков за сезон

В рамках квалификации Лиги конференций Днепр-1 уступил Спартаку (Трнава, Словакия) и вылетел из турнира.

Таким образом, днепряне стали первой командой из Украины, которая не только сыграла за один сезон в трех еврокубках, но и успела вылететь из каждого из них в квалификации.

Ранее подобное совершали Дюделанж из Люксембурга, Шкупи из Северной Македонии, Линфилд из Гибралтара, Марібор из Словакии, Жальгіріс з Литвы і азербайджанский Нефтчи.

Но примечательно то, что только Днепр-1 вылетел из всех трех еврокубков, не имея в активе ни одного пройденого раунда квалификации и даже ни одной выигранной игры.

Отметим, что в Лиге чемпионов команда тогда еще Александра Кучера проиграла Панатинаикосу, а в Лиге Европы не смогла пройти пражскую Славию.