Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2: обзор матча и результат игры 31.08.2023

В четверг, 31 августа, в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Днепр-1 встречался со Спартаком из Трнавы.

Гостям удалось уже на третьей минуте игры поразить ворота украинского клуба. Полузащитник Эрик Даниэль своим голом вывел команду вперед.

Несмотря на контроль мяча, Днепр-1 не сумел создать достаточно моментов для того, чтобы сравнять счет в первом тайме, однако это удалось сделать во втором.

На 61-й минуте защитник Николас Горосито отправил мяч в свои ворота, чем возобновил паритет на табло. Шансы обоих клубов на выход в групповой этап ЛК снова равны.

В основное время команды не смогли выявить сильнейшего, к тому же счет в первой игре был аналогичный, поэтому судьба команд должна была решиться в экстра-тайме.

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В дополнительные 30 минут украинский коллектив умудрился получить две красные карточки и пропустить гол в меньшинстве, который, к сожалению, не позволил команде попасть в групповой этап Лиги конференций.

Статистика ответного матча Днепр-1 - Спартак Трнава раунда плей-офф Лиги конференций

Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 (по сумме двух встреч 2:3)

Голы: Горосито, 61 автогол - Даниэль, 3, Буката, 106

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 7 - 12

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 17 - 9

Атаки: 155 - 107

Днепр-1: Кинарейкин, Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77), Леднев (Бланко, 46), Пихалонок, Гуцуляк.

Спартак Трнава: Такач, Коштрна (Шулек, 46), Горосито, Штетина, Микович, Желкович, Офори, Коша, Даниэль, Байнович (Буката, 91), Ристовски (Азанго, 91)

Предупреждения: Бланко (82), Горин (103) – Шулек (63).

Удаления: Бабенко (98), Горин (109).

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