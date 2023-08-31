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Бешикташ - Динамо 1:0: обзор матча и результат игры 31.08.2023

Зато "бело-синие" теперь смогут полностью сконцентрироваться на чемпионате Украины.
Вчера, 22:59
Бешикташ - Динамо / Getty Images
Бешикташ - Динамо / Getty Images

В четверг, 31 августа, в Стамбуле на Водафон Парк состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором киевское Динамо приехало в гости к Бешикташу.

Игра и результат в первой встрече оставляла киевским фанатам надежду, что их любимая команда все же сможет пробиться в групповой этап турнира.

Но по сравнению с тем, что болельщики видели неделю назад, эта игра - сплошной провал. 

Трибуны турецкого клуба гнали свою команду вперед, в то время как "бело-синие" абсолютно ничего не могли создать впереди.

За весь матч подопечные Мирчи Луческу нанесли всего четыре удара по воротам соперника, и лишь один из них попал в створ - о каких голах могла идти речь?

Исход встречи решил один-единственный гол Венсана Абубакара на старте второго тайма. Форвард в пределах штрафной накрутил сразу трех оппонентов и пробил в дальний угол ворот Георгия Бущана.

После этого "черные орлы" были ближе к тому, чтобы забить второй гол, чем киевляне к своему первому. Но на этом матч и закончился, как и еврокубки для Динамо.

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Статистика ответного матча Бешикташ - Динамо раунда плей-офф Лиги конференций

Бешикташ - Динамо 1:0 (по сумме двух встреч 4:2)
Гол: Абубакар, 52.

Ожидаемые голы (xG): 1.72 - 0.27
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 7 - 1
Фолы: 17 - 14

Бешикташ: Гюнок - Розье, Уйсал, Колли, Булут - Фернандеш, Хаджиахметович, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89) - Рашица (Зайнутдинов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 75).

Динамо: Бущан - Тымчик (Бенито, 89), Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Караваев, Буяльский, Волошин (Диалло, 76) - Ванат.

Предупреждения: Булут, Колли, Абубакар, Розье, Мулека - Шапаренко, Сидорчук, Попов.

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