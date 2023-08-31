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Заря - Славия 2:1: обзор матча и результат игры 31.08.2023

Луганский клуб вернул интригу и до конца боролся за то, чтобы выступать на групповом этапе Лиги Европы.
Вчера, 22:03
Заря Луганск / https://twitter.com/ZoryaLondonsk
Заря Луганск / https://twitter.com/ZoryaLondonsk

В четверг, 31 августа, в Люблине состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между луганской Зарей и пражской Славией.

После первой встречи этих команд шансы у "черно-белых" хоть и оставались, но их было не так мало. Тем не менее, это не помешало луганчанам вернуть интригу в противостояние.

По ходу первого тайма Заря свела на нет все усилия чехов в первой игре.

Сначала на 32-й минуте шикарный дальний выстрел удался Даниилу Алефиренко. А затем украинцы удвоили свое преимущество.

Роман Вантух в подкате в центре поля отобрал мяч, а Денис Антюх убежал в контратаку. Ворвавшись в штрафную, он решился пробить с острого угла, к чему не был готов Ондржей Коларж - мяч влетел в ближний угол.

После перерыва Славия ожидаемо пошла отыгрываться, к чему Заря была готова. Но, к сожалению, игроки луганского коллектива снова пропустили в последние десять минут, и снова чехи воспользовались преимуществом на втором этаже.

Лукаш Масопуст навесил в штрафную, где вышедший на замену Матей Юрасек продавил Игоря Кирюханцева и головой пробил точно под перекладину - Никита Турбаевский оказался бессилен в этой ситуации.

У номинальных хозяев поля был шанс перевести игру в дополнительное время, но Игорь Горбач не сумел переиграть Коларжа с близкого расстояния.

Несмотря на поражение, Заря не покидает еврокубки. Вылетев из Лиги Европы, "черно-белые" будут выступать на групповом этапе Лиги конференций. А Славия в свою очередь одержала верх над вторым украинским коллективом за одну квалификацию.

Статистика ответного матча Заря - Славия раунда плей-офф Лиги Европы

Заря - Славия 2:1 (по сумме двух встреч 2:3)
Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 - Юрасек, 83.

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 5 - 6
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 10 - 11
Атаки: 76 - 102

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух - Алефиренко (Волошин, 67), Мишнев (Чурко, 81), Яцык (Дришлюк, 46), Антюх (Горбач, 81) - Герреро.

Славия: Коларж - Масопуст, Огбу (Шевчик, 46), Влчек, Провод (Томич, 81) - Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек, 46), Зафейрис, Шранц (Тиджани, 73) - ван Бюрен (Юречка, 56).

Предупреждение: Снурницын.

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