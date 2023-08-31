Алефиренко поразил ворота Славии невероятным дальним ударом

В четверг, 31 августа, в рамках ответного матча квалификации Лиги Европы Заря встречается со Славией.

Украинский клуб после первого тайма выигрывает со счетом 2:0. Голами отличились Даниил Алефиренко и Данис Антюх.

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Форвард луганчан своим пушечным ударом вывел команду вперед, смело пробив с дальней дистанции.

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