iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Славия - Заря: обзор матча и результат игры 24.08.2023

Луганчане практически все время проводят в обороне, отбиваясь от постоянных атак чехов.
Сегодня, 21:03
Заря Луганск / ФК Заря
Заря Луганск / ФК Заря

В четверг, 24 августа, в Праге на Фортуна Арене проходит первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Славией и луганской Зарей.

Этот поединок очень напоминает  прошлую встречу чехов с украинской командой, когда Днепр-1 все время защищался.

То же самое происходит и сейчас. Если бы не Никита Турбаевский и Джордан, счет на табло мог быть и 3:0, и 4:0.

Однажды "черно-белые" даже пропустили: после подачи углового игрок Славии продлил мяч дальше, после чего был нанесен удар головой с близкого расстояния, с которым не справился Турбаевский.

Однако после просмотра повтора арбитр отменил гол из-за игры рукой в момент продления подачи.

Нескольно невероятных моментов забить упустил Шранц, который ни разу не выиграл дуэль у вратаря Зари.

Украинцы пытались несколько раз убежать в атаку, но их усилия ничем не завершились.

Славия: Коларж - Масопуст, Влчек, Голеш - Доудера, Зафейрис, Шевчик, Провод - Юрасек, Хытил, Шранц.

Запасные: Мандоус, Сиротник, Боржил, Валлем, ван Бюрен, Громада, Огунбаи, Тиджани, Томич, Тоула, Усу, Юречка.

Заря: Турбаевский - Cнурницын, Джордан, Батагов - Кирюханцев, Яцык, Дришлюк, Вантух - Антух, Герреро, Мишнев.

Запасные: Жилкин, Сапутин, Алефиренко, Боль, Бугай, Волошин, Горбач, Гулько, Мичин, Нагнойный, Хахлев, Чурко.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка Славия - Заря. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Славия Прага

Статьи по теме

Славия - Заря: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы Славия - Заря: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Тренер Зари: Верю в то, что скоро будет мир, верю в нашу победу Тренер Зари: Верю в то, что скоро будет мир, верю в нашу победу
Динамо проигрывает Бешикташу после первого тайма Динамо проигрывает Бешикташу после первого тайма
Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол21:04
Динамо проигрывает Бешикташу после первого тайма
Лига Европы21:03
Заря выстояла в первом тайме матча со Славией
Европа20:50
Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию
Европа20:41
Ман Сити подписал потенциальную замену Марезу
Легкая атлетика20:34
Словацкий спортсмен сделал предложение девушке-спортсменке прямо во время ЧМ-2023 по легкой атлетике
Теннис20:25
Ястремская пробилась в финал квалификации US Open
Другие20:08
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина уступила Польше, но все равно вышла в плей-офф
Европа20:06
Жирона намерена подписать конкурента Довбику
Футбол19:59
ФИФА открыла дисциплинарное производство против главы испанской Федерации футбола
Лига конференций19:57
Динамо - Бешикташ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK