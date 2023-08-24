Славия - Заря: обзор матча и результат игры 24.08.2023

Луганчане практически все время проводят в обороне, отбиваясь от постоянных атак чехов.

В четверг, 24 августа, в Праге на Фортуна Арене проходит первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Славией и луганской Зарей.

Этот поединок очень напоминает прошлую встречу чехов с украинской командой, когда Днепр-1 все время защищался.

То же самое происходит и сейчас. Если бы не Никита Турбаевский и Джордан, счет на табло мог быть и 3:0, и 4:0.

Однажды "черно-белые" даже пропустили: после подачи углового игрок Славии продлил мяч дальше, после чего был нанесен удар головой с близкого расстояния, с которым не справился Турбаевский.

Однако после просмотра повтора арбитр отменил гол из-за игры рукой в момент продления подачи.

Нескольно невероятных моментов забить упустил Шранц, который ни разу не выиграл дуэль у вратаря Зари.

Украинцы пытались несколько раз убежать в атаку, но их усилия ничем не завершились.

Славия: Коларж - Масопуст, Влчек, Голеш - Доудера, Зафейрис, Шевчик, Провод - Юрасек, Хытил, Шранц.

Запасные: Мандоус, Сиротник, Боржил, Валлем, ван Бюрен, Громада, Огунбаи, Тиджани, Томич, Тоула, Усу, Юречка.

Заря: Турбаевский - Cнурницын, Джордан, Батагов - Кирюханцев, Яцык, Дришлюк, Вантух - Антух, Герреро, Мишнев.

Запасные: Жилкин, Сапутин, Алефиренко, Боль, Бугай, Волошин, Горбач, Гулько, Мичин, Нагнойный, Хахлев, Чурко.

⬛️⬜️ Наш стартовий склад на матч проти «Славії»: pic.twitter.com/X3CDTcWO5a — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 24, 2023

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка Славия - Заря.

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