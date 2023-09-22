Дженоа - Лечче: обзор и результат матча чемпионата Франции 22.09.2023

Сам украинец вышел на поле в конце.

В рамках пятого тура чемпионата Италии Дженоа на выезде встретилась с Лечче.

Битва двух номинальных аутсайдеров Серии А вышла довольно таки скучной и запомниалсь лишь парой эпизодов.

Первый из таких случился на 39 минуте. Футболист "грифонов" Аарон Мартин получил вторую желтую карточку за подножку. Первую испанец получил за 30 минут до этого.

После этого генуэзцы большую часть времени отбивались, не имея претензий на победу, но даже добыть ничью коллективу Альберто Джилардино в итоге не судилось.

На 83 минуте Реми Уден с паса Валентена Жандре принес хозяевам три очка, а Дженоа уедет домой ни с чем.

Статистика матча чемпионата Италии Лечче - Дженоа

Отметим, что Малиновский вышел на поле в самой концовке матча и ничего не сумел сделать.

Лечче - Дженоа 1:0

Голы: Уден, 83

xG: 0.83 - 0.27

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Атаки: 100 - 78

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