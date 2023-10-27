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Смотри матчи Английской Премьер-лиги и другие топовые события на Setanta Sports!

Вся АПЛ в одном месте.
Сегодня, 19:00

Смотри матчи Английской Премьер-лиги и другие топовые события на Setanta Sports! 

Уже сегодня стартует 10-ый тур АПЛ, в котором Кристал Пэлас будет принимать Тоттенхэм. Не пропусти захватывающее лондонское дерби в 22:00 на ОТТ-платформе Setanta Sports!

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