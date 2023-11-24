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Британцы назвали сериал про Бекхэма лучшей спортивной документалкой в истории

Интересный опрос с очень интересными результатами.
Сегодня, 00:58
Дэвид Бэкхем / Getty Images
Дэвид Бэкхем / Getty Images

Согласно опросам, жители Британии уже называют сериал про Дэвида Бэкхема лучшей в истории спортивной документалкой, пишет Daily Mail.

Напомним, что в сентябре 2023 года на Netflix вышло шестисерийное шоу о Дэвиде Бекхэме, которое сразу ворвалось в топы сервиса.

Недавно, компания  Betfair провела в Британии опрос, по результатам которого оказалось, что шоу Netflix Бекхэм стало любимым для жителей Туманного Альбиона.

Второе и третье места топа достались документалкам Сенна и Добро пожаловать в Рэксем. Очевидно, что в первой десятки доминируют футбольные шоу, однако далее нашлось место девяти разным видам спорта.

Более того, каждый пятый опрошенный признался, что предпочитает смотреть спортивные документальные фильмы, больше всего британцы хотят смотреть шоу о футболе и Формуле-1. А на третьем месте неожиданно оказались шоу о легкой атлетике.

Также компания составила список команд, о которых жители Британии хотели бы увидеть фильм. Довольно ожидаемо первое место занял МЮ, взявший требл в 1999 году, на втором месте сборная Англии по регби, выигравшая Кубок мира 2003 года и на третьем -  сборная Вест-Индии по крикету 1980-х годов.

Ранее также сообщалось, что украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши.

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