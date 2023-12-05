На Евро-2024 будут использовать высокотехнологичный мяч
Adidas представила мяч с новейшими технологиями, который будет использоваться на Евро-2024, пишет The Times.
В мяч будет установлен микрочип, который будет отслеживать игру рукой. Он будет работать в тандеме с технологией отслеживания конечностей футболистов.
Арбитры, которым показали работу технологий остались под большим впечатлением от их точности.
Кроме того микрочип сможет фиксировать точное время, когда по мячу был нанесен удар. В теории это должно помочь с определением офсайда.
Пока неизвестно, будет ли эта технология использоваться на других турнирах в виду ее дороговизны.
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