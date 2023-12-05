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На Евро-2024 будут использовать высокотехнологичный мяч

Он будет отслежить игру рукой и офсайды.
Сегодня, 00:57
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Adidas представила мяч с новейшими технологиями, который будет использоваться на Евро-2024, пишет The Times.

В мяч будет установлен микрочип, который будет отслеживать игру рукой. Он будет работать в тандеме с технологией отслеживания конечностей футболистов.

Арбитры, которым показали работу технологий остались под большим впечатлением от их точности.

Кроме того микрочип сможет фиксировать точное время, когда по мячу был нанесен удар. В теории это должно помочь с определением офсайда.

Пока неизвестно, будет ли эта технология использоваться на других турнирах в виду ее дороговизны.

Ранее также сообщалось, что АПЛ заключила рекордную сделку по продаже прав.

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