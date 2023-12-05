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АПЛ заключила рекордную в истории Великобритании сделку по продаже прав

Sky и TNT заплатят огромные деньги.
Сегодня, 00:15
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

АПЛ отчиталась о рекордной сделке в истории Великобритании.

Лига продала права на трансляцию матчей  Sky Sports и TNT Sports на следующие четыре сезона.

При чем четыре из пяти пакетов прямых трансляций достались Sky – это 215 игр. Также BBC сможет бесплатно показывать лучшие моменты матчей.

По итогу за эту сделку АПЛ получит 6.7 млрд фунтов, что делает сделку крупнейшей в истории Великобритании.

Ранее также сообщалось, что Беллингем получил награду Golden Boy.

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