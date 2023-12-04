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Беллингему вручили приз Golden Boy

Сегодня в Турине у хавбека небольшой праздник.
Сегодня, 23:27
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Сегодня, 4 декабря, Джуд Беллингем прибыл в Турин, где ему вручили приз Golden Boy.

Во время небольшой церемонии хавбек заявил, что не считает себя лучшим в мире, для него важнее помогать партнерам.

"Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен Бирмингема и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, и развивал его.

Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за Реал, величайший клуб мира.

Я говорю ребятам, что важно не быть идеальным, а стараться помогать другим и стараться развиваться. Быть примером – большая ответственность", – цитирует Беллингема Tuttosport.

Ранее, напомним, сообщалось, что Довбик является одним из лидером Ла Лиги по ключевому показателю.

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