Выше только лидер Барселоны. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG

Украинец имеет одну из лучших результативностей в сезоне.

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик является одним из лидеров Ла Лиги по показателю ожидаемых голов (xG).

Форвард занимает второе место в списке (6.7), уступая лишь Роберту Левандовски (9.2). На счету игроков по семь голов.

Top3 LaLiga pod względem xG (FBREF) ⤵️

1⃣. Lewandowski - 9.2xG

2⃣. Dovbyk - 6.7xG (7 goli)

3⃣. Mayoral - 6.7xG (8 goli)



Top strzelców LaLiga ⤵️

1⃣. Bellingham - 11 (6.2xG)

2⃣. Griezmann - 9 (6.2xG)

3⃣. Moreno - 8 (4.6xG)



Lewandowski - 7 goli przy 9.2xG ❕ pic.twitter.com/DEIrfE1Uu1 — Santi (@santi_culer) December 4, 2023

В текущем сезоне 26-летний украинец провел за Жирону 14 игр в Ла Лиге, за которые забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе.

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