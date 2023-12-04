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Выше только лидер Барселоны. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG

Украинец имеет одну из лучших результативностей в сезоне.
Сегодня, 22:52
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик является одним из лидеров Ла Лиги по показателю ожидаемых голов (xG).

Форвард занимает второе место в списке (6.7), уступая лишь Роберту Левандовски (9.2). На счету игроков по семь голов.

В текущем сезоне 26-летний украинец провел за Жирону 14 игр в Ла Лиге, за которые забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе.

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