Выше только лидер Барселоны. Довбик на втором месте в Ла Лиги по показателю xG
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик является одним из лидеров Ла Лиги по показателю ожидаемых голов (xG).
Форвард занимает второе место в списке (6.7), уступая лишь Роберту Левандовски (9.2). На счету игроков по семь голов.
Top3 LaLiga pod względem xG (FBREF) ⤵️— Santi (@santi_culer) December 4, 2023
1⃣. Lewandowski - 9.2xG
2⃣. Dovbyk - 6.7xG (7 goli)
3⃣. Mayoral - 6.7xG (8 goli)
Top strzelców LaLiga ⤵️
1⃣. Bellingham - 11 (6.2xG)
2⃣. Griezmann - 9 (6.2xG)
3⃣. Moreno - 8 (4.6xG)
Lewandowski - 7 goli przy 9.2xG ❕ pic.twitter.com/DEIrfE1Uu1
В текущем сезоне 26-летний украинец провел за Жирону 14 игр в Ла Лиге, за которые забил семь голов и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Довбик лучше Холанда и Осимхена в важном для форварда статистическом показателе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!