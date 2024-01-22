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"Награды преследуют величайшего": Роналду вручили особенный торт в честь побед на Globe Soccer Awards

Вряд ли португалец сильно приложился к подарку, зная, как он следит за своей формой.
Сегодня, 16:26
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Несколькими днями ранее прошла церемония награждения Globe Soccer Awards, во время которой Криштиану Роналду сорвал куш.

Форварда Ан-Насра победил сразу в трех номинациях, призы которых теперь пополнят его шкаф трофеев.

Португалец был признан лучшим игроком на Ближнем Востоке, получил награду имени Диего Армандо Марадоны, которая присуждается лучшему бомбардиру года (у КриРо 54 гола в 59 матчах в 2023 году), а также он забрал приз "Любимец публики".

В связи с этим Ан-Наср во время командного ужина преподнес 38-летнему футболисту особенный подарок. Им оказался торт с фотографией самого виновника торжества и надписью: "Награды продолжают преследовать ГОАТа" (GOAT - Greatest Of All Time).

Ранее Криштиану Роналду высказался на тему возможного возвращения на родину в Португалию, где он и начинал свою профессиональную карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду globe soccer awards ан-наср

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