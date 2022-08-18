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Луческу: Футболисты Динамо показали свой максимум

Специалист высказался о поражении Бенфики в квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:20
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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В рамках первого матча плей-офф отбора Лиги чемпионов киевское Динамо уступило Бенфике (0:2).

Главный тренер киевлян Мирча Луческу прокомментировал итоги встречи. По словам румынского специалиста, у португальской команды было преимущество в опыте и мастерстве.

"Непростой матч для нас. У нас было несколько моментов, чтобы забить, но не реализовали их. Но сравнивать сегодняшних соперников, думаю, не имеет смысла. У Бенфики мультинациональная команда, с четырьмя-пятью бразильцами, двумя аргентинцами, испанцем, греком, португальцами высокого уровня, у нас же, как вы видели, на поле выходили игроки, которые совсем недавно еще были в Академии, по 18-19 лет".

Наставник также объяснил, кто мог помешать двум пропущенным мячам.

"Думаю, если бы у нас сегодня на поле, в центре поля, был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам бы очень пригодился. Но мы потеряли его после матча со Штурмом… Я считаю, это ненормально, что мы сыграли уже четыре матча и остались без ключевого игрока из-за дисквалификации, а некоторые команды начинают свое выступление в квалификации, как говорится, с чистого листа.

В итоге, мы остались без важных для нас игроков, допустили ошибки и пропустили гол. После этого мы доминировали на поле, имел три-четыре возможности, чтобы забить, но затем очередная ошибка привела ко второму пропущенному мячу. После этого уже было тяжело надеяться на победу, поскольку у Бенфики все игроки очень высокого уровня".

Луческу поздравил Бенфику с победой, отметив самоотдачу своих подопечных.

"Второй тайм мы провели гораздо интенсивнее, могли снова забивать – но при этом и у соперника были возможности отличиться еще раз. В целом, очень интересный матч, для болельщиков так точно. Для меня – нет, потому что я верил, что нам по силам выиграть эту игру. Впереди у нас ответный поединок, где, я надеюсь, футболисты покажут все, на что они способны. А сегодня поздравляю Бенфику с победой".

Специалист отметил уровень игры португальской команды.

"Как я уже сказал, мы вынуждены были выпускать молодых игроков на поле. Ванату и Вивчаренко по 20 лет, Царенко – 18. Это слишком высокий уровень для футболистов, которые проводят свои первые матчи за основную команду, но при этом они получат хороший опыт. На данный момент особого выбора, в первую очередь в атаке, у нас нет… Но, повторюсь, хоть мы и проиграли, но провели хороший матч, и футболисты показали свой максимум".

Напомним, ответный матч Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа. 

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика.

Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов бенфика Динамо Киев Мирча Луческу
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