Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов

Стоит сказать спасибо за "подарок" вратарю немецкого клуба Петеру Гулачи.

Еврокубковый сезон для донецкого Шахтера в Лиге чемпионов начался в Германии, где в рамках первого тура группы F команда Игоря Йовичевича сошлась с РБ Лейпцигом.

Несмотря на все прогнозы о трудностях данного поединка, в счете повели именно "оранжево-черные".

На 16-й минуте матча вратарь "быков" Петер Гулачи получил передачу далеко от собственных ворот. Запутавшись в том, что делать с мячом, он просто решил отдать его Марьяну Шведу, который выдвинулся на него, чтобы организовать прессинг.

В итоге украинский футболист показал вратарю, как надо быстро избавляться от мяча, первым же касанием отправив его в ворота хозяев поля.

Стоит отметить, что для Шведа этот гол стал дебютным в футболке Шахтера с момента его перехода в украинский клуб.

Напомним, что следить за событиями в матче РБ Лейпциг - Шахтер можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.

Источник: MEGOGO