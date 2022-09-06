Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон для донецкого Шахтера в Лиге чемпионов начался в Германии, где в рамках первого тура группы F команда Игоря Йовичевича сошлась с РБ Лейпцигом.
Несмотря на все прогнозы о трудностях данного поединка, в счете повели именно "оранжево-черные".
На 16-й минуте матча вратарь "быков" Петер Гулачи получил передачу далеко от собственных ворот. Запутавшись в том, что делать с мячом, он просто решил отдать его Марьяну Шведу, который выдвинулся на него, чтобы организовать прессинг.
В итоге украинский футболист показал вратарю, как надо быстро избавляться от мяча, первым же касанием отправив его в ворота хозяев поля.
Стоит отметить, что для Шведа этот гол стал дебютным в футболке Шахтера с момента его перехода в украинский клуб.
Напомним, что следить за событиями в матче РБ Лейпциг - Шахтер можно на ISPORT, благодаря текстовой онлайн-трансляции.
Источник: MEGOGO