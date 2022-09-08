Тоттенхэм - Марсель 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле обыграл Марсель (2:0).
В первом тайме команды равную игру, создав несколько моментов для взятия ворот.
После перерыва подопечные Антонио Конте получили дополнительные установки, которые удалось реализовать. Ришарлисон стал главным героем поединка, ведь ему за пару минут удалось оформить дубль, принеся своей команде победу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Марсель: