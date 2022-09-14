iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль - Аякс 2:1 Обзор матча и видео голов

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:56
Ливерпуль - Аякс / Getty Images
Ливерпуль - Аякс / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль принимал Аякс. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первой тайме Салах поразил ворота клуба из Нидерландов, однако спустя некоторое время Кудус возобновил паритет.

Во второй половине встречи мерсисайдцы взяли мяч под контроль, однако конвертировать свое преимущество в годы клуб смог лишь под занавес встречи. Голом отметился Матип.

Ливерпуль – Аякс 2:1

Голы: Салах, 17, Матип, 89 - Кудус, 27

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас - Эллиотт (Фирмино, 66), Фабиньо, Тьяго (Байчетич, 90+4), Салах, Диас (Милнер, 90+2) - Жота (Нуньес, 66).

Аякс: Пасвер – Блинд, Бесси, Тимбер, Ренш (Санчес, 68) – Тейлор (Грилич, 80), Альварес, Бергхюйс – Бергвейн, Тадич, Кудус (Бробби, 86).

Предупреждение: Матип, Альварес, Бергхюйс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов видео
0 0 0

Статьи по теме

Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов
Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты
Экс-игрок Лейкерс проиграл тик-токеру в боксерском поединке, вылетев с ринга через канаты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:56
Ливерпуль - Аякс 2:1 Обзор матча и видео голов
Лига Чемпионов00:42
Порту - Брюгге 0:4: Видео голов и обзор матча
Европа00:37
Бавария - Барселона 2:0 Обзор матча и видео голов
Лига Чемпионов00:21
Ливерпуль в концовке матча смог вырвать победу над Аяксом
Лига Чемпионов00:16
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов00:07
Байер неожиданно переиграл Атлетико
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Брюгге Яремчука и Соболя разгромил Порту
Лига Чемпионов23:51
Голы Эрнандеса и Сане принесли Баварии победу над Барселоной
Европа23:21
Пьянич поделился своим разочарованием после выступлений за Барселону
Европа23:02
Швед - о матче с Селтиком: Если продемонстрируем свою игру, то сможем победить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK