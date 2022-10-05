iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию самые яркие моменты еврокубкового поединка.
Сегодня, 00:55
Ливерпуль победил Рейнджерс / Getty Images
Ливерпуль победил Рейнджерс / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 4 октября, Ливерпуль в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов встречался на своем поле с Рейнджерс.

Подопечные Юргена Клоппа справились с шотландским соперником, отправив в его ворота по мячу в каждом из таймов.

Уже в начале поединка счет открыл Трент Александер-Арнольд, а во второй половине матча преимущество хозяев удвоил Мохаммед Салах, реализовав пенальти.

Ливерпуль с шестью очками занимает второе место в группе А Лиги чемпионов, отставая от лидирующего Наполи на три пункта. Третьим идет Аякс с тремя баллами, а Рейнджерс все три матча проиграли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Рейнджерс:

Ливерпуль - Рейнджерс 2:0

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пен.)

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 90+3), Матип, ван Дейк, Цимикас - Хендерсон (Фабиньо, 69), Тьяго (Милнер, 81) - Салах, Жота (Фирмино, 69), Диас – Нуньес (Эллиотт, 80)

Рейнджерс: Макгрегор - Баришич, Кинг, Дэвис (Камара 82), Голдсон, Тавернье - Кент (Матондо, 81), Дэвис (Джек, 66), Ландстрем, Тильман (Сакала, 66) - Морелос (Чолак, 73)

Предупреждения: Александер-Арнольд, 90+2 - Ландстрем, 37.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Ливерпуль рейнджерс видео голов обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов: Бавария разгромила Викторию, Наполи уничтожил Аякс Лига чемпионов: Бавария разгромила Викторию, Наполи уничтожил Аякс
Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться
Cуарес может перебраться в МЛС Cуарес может перебраться в МЛС
Помочь журналистам

Видео

Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:11
Интер - Барселона 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:55
Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:44
Симеоне - о поражении от Брюгге: Впереди еще много матчей, не нужно волноваться
Другие страны00:31
Cуарес может перебраться в МЛС
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Бавария разгромила Викторию, Наполи уничтожил Аякс
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Интер одержал минимальную победу над Барселоной в Лиге чемпионов
Европа23:53
Брюгге Яремчука и Соболя сенсационно переиграл Атлетико
Киберспорт23:49
NaVi уничтожили соперника на RMR-турнире, electronic показал феноменальную игру
Лига Чемпионов23:40
Баварии покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
Бокс23:09
Промоутер сообщил, когда и где Джошуа может провести следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK