Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 4 октября, Ливерпуль в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов встречался на своем поле с Рейнджерс.

Подопечные Юргена Клоппа справились с шотландским соперником, отправив в его ворота по мячу в каждом из таймов.

Уже в начале поединка счет открыл Трент Александер-Арнольд, а во второй половине матча преимущество хозяев удвоил Мохаммед Салах, реализовав пенальти.

Ливерпуль с шестью очками занимает второе место в группе А Лиги чемпионов, отставая от лидирующего Наполи на три пункта. Третьим идет Аякс с тремя баллами, а Рейнджерс все три матча проиграли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Рейнджерс:

Ливерпуль - Рейнджерс 2:0

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пен.)

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 90+3), Матип, ван Дейк, Цимикас - Хендерсон (Фабиньо, 69), Тьяго (Милнер, 81) - Салах, Жота (Фирмино, 69), Диас – Нуньес (Эллиотт, 80)

Рейнджерс: Макгрегор - Баришич, Кинг, Дэвис (Камара 82), Голдсон, Тавернье - Кент (Матондо, 81), Дэвис (Джек, 66), Ландстрем, Тильман (Сакала, 66) - Морелос (Чолак, 73)

Предупреждения: Александер-Арнольд, 90+2 - Ландстрем, 37.

Источник: MEGOGO