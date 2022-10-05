РБ Лейпциг на своем поле обыграл Селтик

Соперники Шахтера в групповом этапе ЛЧ выявили между собой сильнейшего.

В среду, 5 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг принимал Селтик. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В первом тайме команды не были сильно результативными. Зрителей за 45 минут смог порадовать лишь гол ключевого хавбека "быков" Кристофера Нкунку.

Во второй половине встречи гости сразу сумели сравнять счет, однако данное развитие событий явно не понравилось хозяевам, которые были нацелены побеждать этим вечером.

Сначала форвард Андре Силва вывел Лейпциг вперед, а спустя 13 минут все тот же португалец удвоил преимущество своей команде, тем самым принеся ей три очка.

РБ Лейпциг - Селтик 3:1

Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 - Жота, 47

РБ Лейпциг: Гулачи (Бласвих, 13) - Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 81) - Кампль (Айдара, 71), Шлагер, Собослаи (Поульсен, 82) - Андре Силва, Вернер (Форсберг, 71), Нкунку.

Селтик: Харт - Юранович, Уэлш, Йенц, Тэйлор - Макгрегор (Абильгор, 38), О`Райли (Хакшабанович, 75), Хатате (Маккарти, 82) - Жота, Маэда (Форрест, 75), Фурухаси (Якумакис, 82).

Предупреждения: Кампль - О`Райли.