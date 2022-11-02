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Шахтер - РБ Лейпциг 0:4 видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка еврокубка.
Вчера, 22:14
Иван Петряк и Йошко Гвардиол / ФК Шахтер Донецк
Иван Петряк и Йошко Гвардиол / ФК Шахтер Донецк
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В среду, 2 ноября, в Варшаве состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер проиграл РБ Лейпцигу со счетом 0:4.

На 10-й минуте первым голом поединка отметился Кристофер Нкунку. После перерыва "быки" еще трижды отметились в воротах Анатолия Трубина: помимо голов Андре Силвы и Доминика Собослаи случился автогол в исполнении Валерия Бондаря.

Обзор матча:

Шахтер - РБ Лейпциг 0:4
Голы: Нкунку, 10, Силва, 50, Собослаи, 62, Бондарь, 68.

Шахтер: Трубин - Конопля (Тейлор, 59), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Судаков (Джурасек, 59), Бондаренко (Крыськив, 81) - Петряк, Траоре (Сикан, 59), Мудрик (Тотовицкий, 74).

РБ Лейпциг: Блазвих - Симакан (Хенрихс, 67), Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 67) - Собослаи (Ольмо, 67), Шлягер (Диалло, 74), Кампль, Вернер (Форсберг, 19) - Нкунку, Силва.

Предупреждения: Михайличенко, Тейлор, Сикан.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк РБ Лейпциг
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Шахтер - РБ Лейпциг 0:4 видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов
Шахтер - РБ Лейпциг 0:4 видео голов матча 02.10.2022 Лиги чемпионов

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