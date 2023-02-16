РБ Лейпциг - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 22.02.2023 Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между РБ Лейпцигом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

В среду, 22 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся РБ Лейпциг и Манчестер Сити.

Немецкие "быки" постараются навязать борьбу английским "горожанам". Конфронтация команд Марко Розе и Пепа Гвардиолы обещает подарить болельщикам массу эмоций и голов.

Поединок состоится в Лейпциге на Ред Булл Арене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Манчестер Сити будет доступна в этой новости 22 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине матч 1/8 финала Лиги чемпионов между РБ Лейпцигом и Манчестер Сити покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

РБ Лейпциг сумел опередить донецкий Шахтер в борьбе за вторую путевку в плей-офф турнира (первая досрочно досталась мадридскому Реалу, а Селтик не смог ни с кем конкурировать).

После домашнего разгрома от "горняков" (0:4) и последующей отставки Доменико Тедеско, "быки" проиграли Реалу (0:2). Затем команда уже Марко Розе выдала 4-матчевую победную серию: дважды был обыгран Селтик (3:1, 2:0) и по разу были повержены Реал (3:2) и Шахтер (4:0).

Манчестер Сити досрочно с первого места вышел из группы, в которой также находились дортмундская Боруссия, Севилья и Копенгаген.

Противостояние с "нервионцами" прошло в одну калитку - англичане одержали легкие победы (4:0, 3:1). После домашнего разгрома Копенгагена (5:0) случилась неожиданная осечка в виде ничейного результата в Дании (0:0). Со "шмелями" произошла подобная ситуация (2:1, 0:0).