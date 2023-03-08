Челси - Боруссия Дортмунд 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Лига чемпионов 07.03.2023
Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Челси принимал Боруссию Дортмунд. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В последние минуты первого тайма лондонцы смогли выйти вперед. Сначала Кулибали и Феликс могли отличиться после штрафного, но голом все-таки отметился Стерлинг. Англичанин в штрафной соперника со второго раза попал по мячу, отправив круглого под перекладину.
В начале второй половины встречи Чилуэлл оказался на фланге у штрафной соперника, откуда сделал передачу, но мяч попал в руку Вольфу. Арбитр после просмотра VAR поставил пенальти. Хаверц сначала пробил в штангу, но рефери сказал перебивать, ведь игроки вбежали раньше удара. Со второй попытки Кай отметился голом, разведя мяч и Майера.
В оставшуюся часть встречи команды обменивались владением мячом и контратаками, которые результата не придавали. Таким образом, Челси по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видеообзор матча Челси - Боруссия:
Статистика матча Челси - Боруссия Дортмунд 1/8 финала Лиги чемпионов
Челси - Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пен.)
Владение мячом: 40%-60%
Удары по воротам: 13-13
Удары в створ: 4-3
Офсайды: 5-0
Угловые: 5-3
XG: 2.07 - 0.89
Челси: Кепа – Фофана, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Энцо (Закария, 87), Ковачич (Лофтус-Чик, 83), Чилуэлл – Стерлинг, Хаверц (Пулишич, 83), Фелиш (Галлахер, 67).
Боруссия: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро – Джан – Брандт (Рейна, 5), Беллингем, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Ройс – Алле (Мален, 77).
Предупреждения: Кепа, Энцо, Чилуэлл - Зюле, Вольф, Беллингем