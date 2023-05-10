Hala Madrid: Легенда Динамо Киев показал, как поддерживал Реал в полуфинале Лиги чемпионов
Поддержка Артема Милевского не помогла испанцам переиграть Манчестер Сити.
Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Манчестер Сити.
В преддверии стартового свистка бывший нападающий сборной Украины и Динамо Киев Артем Милевский показал, как будет смотреть еврокубковый поединок.
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Форвард сфотографировался в футболке Реал, написав в Instagram: "Бланкос, сегодня ночью".
Отметим, что Милевский является фанатом Реала уже длительные годы. Несмотря на поддержку в текущей игре, "сливочные" сыграли вничью - 1:1.
Ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии. Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.