"Чувствовал, что мы готовы показать себя": Гвардиола оценил выход в финал Лиги чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы над Реалом в полуфинале Лиги чемпионов и выхода в финал турнира.

После ничьи 1:1 в первом поединке "горожане" в ответном матче уверенно разобрались с соперником, одолев его со счетом 4:0.

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"Мы невероятно комфорто чувствуем себя дома, в родных стенах. Мы потерпели болезненное поражение от Реала в прошлом сезоне. Люди много говорят, что моим игрокам якобы не хватает характера. Но уже через год мы показали, что у нас особенная команда.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов. Нужно радоваться. Все были на высоте. Бернарду Силва всегда хорошо проявляет себя в таких матчах на таких стадиях. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел.

От первой минуты было ощущение, что ребята готовы. В команде царило спокойствие, они много шутили, так что я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства. Я чувствовал, что мы готовы показать себя.

Финал против итальянской команды - лучший подарок. Интер конкурентоспособен. Но у нас есть время, чтобы морально подготовиться к этой игре", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Реал (4:0).