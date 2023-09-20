Анчелотти - о Беллингеме: Он обладает выдающимися качествами, а еще он везунчик

Итальянский наставник похвалил своего подопечного, который принес команде победу в непростом поединке.

Мадридский Реал стартовал с победы над берлинским Унионом на групповом этапе Лиги чемпионов.

Единственный гол "королевского клуба" в этой игре оказался на счету Джуда Беллингема, который после трансфера из Боруссии сразу же стал лидером испанского коллектива.

Такому исполнителю не может не нарадоваться главный тренера Реала Карло Анчелотти.

"У него выдающиеся качества, и он кажется счастливчиком: когда он выходит из полузащиты, он более готов, чем другие, и пользуется этой способностью", - цитирует итальянца Альфредо Педулла.

"Ожидалось, что матч пройдет именно так, с большим контролем с нашей стороны и низким блоком со стороны Унион Берлин. Нам не оставляли место между линиями, но мы старались".

"Мы хорошо исполняли стандартные положения и оказывали давление. Мы могли забить раньше, но важно сделать это в конце, потому что дух этой футболки именно такой: верить до последней минуты".

Напомним, что в параллельной встрече экс-игрок Шахтера Тете, выйдя на замену, организовал гол+ассист, что помогло Галатасараю спастись от поражения Копенгагену.

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