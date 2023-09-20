iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти - о Беллингеме: Он обладает выдающимися качествами, а еще он везунчик

Итальянский наставник похвалил своего подопечного, который принес команде победу в непростом поединке.
Вчера, 23:05
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Мадридский Реал стартовал с победы над берлинским Унионом на групповом этапе Лиги чемпионов.

Единственный гол "королевского клуба" в этой игре оказался на счету Джуда Беллингема, который после трансфера из Боруссии сразу же стал лидером испанского коллектива.

Такому исполнителю не может не нарадоваться главный тренера Реала Карло Анчелотти.

"У него выдающиеся качества, и он кажется счастливчиком: когда он выходит из полузащиты, он более готов, чем другие, и пользуется этой способностью", - цитирует итальянца Альфредо Педулла.

"Ожидалось, что матч пройдет именно так, с большим контролем с нашей стороны и низким блоком со стороны Унион Берлин. Нам не оставляли место между линиями, но мы старались".

"Мы хорошо исполняли стандартные положения и оказывали давление. Мы могли забить раньше, но важно сделать это в конце, потому что дух этой футболки именно такой: верить до последней минуты".

Напомним, что в параллельной встрече экс-игрок Шахтера Тете, выйдя на замену, организовал гол+ассист, что помогло Галатасараю спастись от поражения Копенгагену.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид джуд беллингем

Статьи по теме

Гол Беллингема в добавленное время принес Реалу победу над Унионом Гол Беллингема в добавленное время принес Реалу победу над Унионом
Хавбек Реала жестко "осадил" Гвардиолу на пресс-конференции Хавбек Реала жестко "осадил" Гвардиолу на пресс-конференции
Легендарный спортсмен заявил о желании стать президентом мадридского Реала Легендарный спортсмен заявил о желании стать президентом мадридского Реала
Реал не планирует выкупать своего воспитанника, ставшего открытием старта Ла Лиги Реал не планирует выкупать своего воспитанника, ставшего открытием старта Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:03
Бенфика - Зальцбург 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Киберспорт01:00
ESL Pro League Season 18: G2 без проблем обыграли Lynn Vision, Liquid уступили Virtus Pro
Европа00:53
Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией
Лига Чемпионов00:49
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:35
Бавария в голевой перестрелке одолела Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: Бавария обыграла Манчестер Юнайтед, Арсенал и Наполи стартовали с побед
Лига Чемпионов00:18
Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром
Лига Чемпионов00:01
Трубин не уберег Бенфику от поражения Зальцбургу на старте Лиги чемпионов
Вчера, 23:53
Лига Чемпионов23:53
Арсенал с Зинченко разгромил ПСВ в стартовой игре Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:27
Ужасный ляп Онана свел на нет все усилия Манчестер Юнайтед в игре с Баварией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK