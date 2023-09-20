Красивый спасательный гол Тете в обзоре матча Лиги чемпионов
Бразилец помог своей команде избежать поражения.
В среду, 20 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов Галатасарай встречался с Копенгагеном. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Гости сенсационно забили дважды и пытались удерживать данный результат до финального свистка, однако сил у команды хватило до 86-й минуты.
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Сначала экс-игрок Шахтера Тете отличился ассистом, а уже спустя пару мгновений отличился шедевральный голом, который принес команде один балл.
Галатасарай - Копенгаген 2:2
Голы: Буй, 86, Тете, 88 - Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58
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