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Красивый спасательный гол Тете в обзоре матча Лиги чемпионов

Бразилец помог своей команде избежать поражения.
Сегодня, 22:26
Тете / Getty Images
Тете / Getty Images

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов Галатасарай встречался с Копенгагеном. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Гости сенсационно забили дважды и пытались удерживать данный результат до финального свистка, однако сил у команды хватило до 86-й минуты.

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Сначала экс-игрок Шахтера Тете отличился ассистом, а уже спустя пару мгновений отличился шедевральный голом, который принес команде один балл.

Галатасарай - Копенгаген 2:2

Голы: Буй, 86, Тете, 88 - Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58

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