Красивый спасательный гол Тете в обзоре матча Лиги чемпионов

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов Галатасарай встречался с Копенгагеном. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Гости сенсационно забили дважды и пытались удерживать данный результат до финального свистка, однако сил у команды хватило до 86-й минуты.

Читай также: Шахтер - Порту 1:3 видео голов и обзор матча

Сначала экс-игрок Шахтера Тете отличился ассистом, а уже спустя пару мгновений отличился шедевральный голом, который принес команде один балл.

Галатасарай - Копенгаген 2:2

Голы: Буй, 86, Тете, 88 - Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!