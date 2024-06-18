Австрия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча 17.06.2024

В понедельник, 17 июня, в рамках матча чемпионата Европы Австрия встречалась с Францией. Матч завершился победой вице-чемпионов мира со счетом 1:0.

Единственный гол, а именно автогол, пришелся на концовку первого тайма. Макс Вебер отправил мяч в собственные ворота, чем помог сопернику добыть первые три очка.

Отметим, в концовке игры Килиану Мбаппе сломали нос в одном из игровых моментов.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Австрия - Франция Евро-2024

Австрия - Франция 0:1

Гол: Вебер, 38 автогол

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 2.22

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 4 - 11

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 6 - 2

Фолы: 14 - 9

Австрия: Пентц, Пош, Данзо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88), Забитцер, Лаймер, Гриллич (Виммер, 60), Баумгартнер, Зайвальд, Грегорич (Арнаутович, 59).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо (Камавинга, 71), Дембеле (Коло-Муани, 71), Гризманн, Тюрам, Мбаппе (Жиру, 90).

Предупреждения: Вебер (16), Мвене (34), Дембеле (56), Баумгартнер (80), Лаймер (84), Мбаппе (90), Данзо (90+3).

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