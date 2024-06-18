Австрия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча 17.06.2024
В понедельник, 17 июня, в рамках матча чемпионата Европы Австрия встречалась с Францией. Матч завершился победой вице-чемпионов мира со счетом 1:0.
Единственный гол, а именно автогол, пришелся на концовку первого тайма. Макс Вебер отправил мяч в собственные ворота, чем помог сопернику добыть первые три очка.
Отметим, в концовке игры Килиану Мбаппе сломали нос в одном из игровых моментов.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика матча Австрия - Франция Евро-2024
Австрия - Франция 0:1
Гол: Вебер, 38 автогол
Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 2.22
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 4 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 6 - 2
Фолы: 14 - 9
Австрия: Пентц, Пош, Данзо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88), Забитцер, Лаймер, Гриллич (Виммер, 60), Баумгартнер, Зайвальд, Грегорич (Арнаутович, 59).
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо (Камавинга, 71), Дембеле (Коло-Муани, 71), Гризманн, Тюрам, Мбаппе (Жиру, 90).
Предупреждения: Вебер (16), Мвене (34), Дембеле (56), Баумгартнер (80), Лаймер (84), Мбаппе (90), Данзо (90+3).
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