Звезда Реала выразил восхищение Луниным после победного матча с Брагой

Мадридский Реал в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов разгромил дома Брагу со счетом 3:0 и досрочно оформил выход в плей-офф турнира.

Украинский голкипер Андрей Лунин, который вышел на эту игру в старте "сливочных", на шестой минуте поединка отразил пенальти и в итоге сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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После матча звездный новичок Реала Джуд Беллингем высоко оценил игру украинского голкипера.

Английский полузащитник опубликовал у себя в Instagram фото Лунина, сопроводив его "огненными" эмодзи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Брага (3:0).

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