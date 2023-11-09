Звезда Реала выразил восхищение Луниным после победного матча с Брагой
Мадридский Реал в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов разгромил дома Брагу со счетом 3:0 и досрочно оформил выход в плей-офф турнира.
Украинский голкипер Андрей Лунин, который вышел на эту игру в старте "сливочных", на шестой минуте поединка отразил пенальти и в итоге сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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После матча звездный новичок Реала Джуд Беллингем высоко оценил игру украинского голкипера.
Английский полузащитник опубликовал у себя в Instagram фото Лунина, сопроводив его "огненными" эмодзи.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Брага (3:0).
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