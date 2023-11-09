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Анчелотти оценил игру Лунина против Браги

Итальянец доволен тем, как отыграл украинец.
Сегодня, 00:57
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мнением об игре голкипера Андрея Лунина в игре против Браги (3:0).

"Это был хороший матч. Игра началась с пенальти в наши ворота, в этом эпизоде Лунин сыграл очень хорошо. Затем мы взяли под свой контроль и во втором тайме хорошо переходили из обороны в атаку".

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"Это все хороший признак. У нас здоровый коллектив. Мы счастливы пройти групповой этап. Двигаемся дальше", - заявил итальянец в интервью As.

Напомним, Лунин на 6-й минуте игры против португальского клуба отразил пенальти.

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