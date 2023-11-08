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Лунин отбил 50% пенальти в своей клубной карьере

Украинец является настоящим специалистом по отражению 11-метровых.
Вчера, 22:47
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встречается с Брагой.

В начале матча в ворота мадридцев был назначен 11-метровый, но с ударом Альваро Джало справился Андрей Лунин.

Для украинского голкипера этот пенальти стал восьмым отраженным из 16, которые были назначены в его ворота  в клубной карьере. Таким образом, показатель отбитых пенальти в клубной карьере у Лунина достиг 50%.

Кроме сегодняшнего 11-метрового Лунин отразил пенальти от Марлоса в Днепре, Ореста Кузыка в Заре, Бебе и Сауля Ньигеса в Леганесе, Педро Санчеса и Алекса Фернандеса, выступая за Овьедо, а также от Альваро Негредо в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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