Лунин отбил 50% пенальти в своей клубной карьере
Украинец является настоящим специалистом по отражению 11-метровых.
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встречается с Брагой.
В начале матча в ворота мадридцев был назначен 11-метровый, но с ударом Альваро Джало справился Андрей Лунин.
Для украинского голкипера этот пенальти стал восьмым отраженным из 16, которые были назначены в его ворота в клубной карьере. Таким образом, показатель отбитых пенальти в клубной карьере у Лунина достиг 50%.
Кроме сегодняшнего 11-метрового Лунин отразил пенальти от Марлоса в Днепре, Ореста Кузыка в Заре, Бебе и Сауля Ньигеса в Леганесе, Педро Санчеса и Алекса Фернандеса, выступая за Овьедо, а также от Альваро Негредо в Реале.
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