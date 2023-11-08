Лунин на первых минутах матча против Браги отбил пенальти

Украинец справился с 11-метровым в свои ворота.

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встречается с Брагой.

На пятой минуте матча за фол Лукаса Васкеса в своей штрафной площадке в ворота мадридцев назначили пенальти.

К точке подошел Альваро Джало. Испанец пробил в левый нижний угол и с его ударом справился украинский голкипер Андрей Лунин.

¡ANDRIY LUNIN ATAJÓ EL PENAL!pic.twitter.com/jR5u9sZUBy — Football Report (@FootballReprt) November 8, 2023

Напомним, что Лунин вышел на поле из-за травмы Кепы Аррисабалаги на разминке.

На момент написания новости счет в матче - 0:0.

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