"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером

Кто знает, как далеко зайдут админы социальных сетей мадридского клуба.

Противостояние мадридского Атлетико и миланского Интера можно назвать самым интересным в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче "нерадзурри" должны были закрывать вопрос о том, кто пройдет в четвертьфинал, однако они сумели лишь раз поразить ворота Яна Облака.

Это сыграло злую шутку с подопечными Симоне Индзаги. Несмотря на то, что они забили первый гол в ответной встрече, итальянцы затем пропустили дважды и проиграли в серии послематчевых пенальти.

Ту ночь игроки и фанаты "матрасников" запомнят надолго. Это же можно сказать и про админов социальных сетей клуба, которые не уставали публиковать мемы на тему победы своей любимой команды.

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Ранее главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось отыграть дефицит в два гола и выиграть противостояние с Интером.

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