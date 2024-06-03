Челси вскоре представит нового главного тренера

Энцо Мареска уже сегодня станет официально наставником "синих".

Лондонский Челси в ближайшее время представит футбольному обществу своего нового главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, уже сегодня, 3 июня, «синие» объявят о назначении Энцо Марески. Контракт с итальянцем подписан до 2029 года с опцией продления до 2030.

Лестер получит за специалиста 10 млн евро компенсации. Также будет дополнительная компенсация за тренерский штаб Марески, сумма которой остается неизвестной.

Отметим, что в сезоне-2023/24 Энцо вернул «лис» в АПЛ, где они сыграют в следующей кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси перехватил трансферную цель Ньюкасла.

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