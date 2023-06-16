Украина - Северная Македония: история противостояния

В рамках отбора к чемпионату Европы 2024 сборная Украины сыграет в квалификации против команды Северной Македонии. Неудовлетворительный результат в виде поражения может поставить крест на усилиях Украины пробиться на континентальный форум через отбор.

Поединок состоится сегодня, 16 июня, в 21:45 в Скопье.

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В своей истории команды встречались пять раз, при этом впервые они сыграли почти 18 лет назад.

Статистика очных встреч

Впервые сборные Украины и Северной Македонии (тогда - просто Македонии) встретились в октябре 2003 года в рамках товарищеского матча. Тот поединок прошел в Киеве на стадионе Динамо, его посетили 10 тысяч зрителей. Счет в той игре так и не был открыт - матч завершился безголевой ничьей.

Украина имела несколько неплохих шансов, чтобы забить, но до гола дело так и не дошло. Отдельно стоит выделить момент, который возник возле ворот македонцев во втором тайме: игрок Карпат Сергей Мизин ворвался в штрафную и, получив мяч, пробил по воротам. К сожалению, мяч попал в правую штангу.

Спустя полгода команды провели еще один спарринг. На этот раз сборная Украины отправилась на территорию соперника - в Скопье. Тренерский штаб "сине-желтых" отнесся к предстоящему "товарняку" очень серьезно и вызвал в Македонию всех ключевых игроков: Реброва, Тимощука, Шевченко, Русола, Назаренко, Калиниченко и Косырина.

Однако наличие таких футболистов в составе не спасло команду Олега Блохина от поражения. Единственный мяч в поединке был забит на 26-й минуте, отметился Горан Ставревски.

Спустя 10 лет пути команд пересеклись уже в квалификации на чемпионат Европы-2016. Первый матч прошел во Львове на местной Львов-Арене. Стадион подтвердил свой статус самого яркого и везучего для сборной - поединок завершился со счетом 1:0 в пользу команды Михаила Фоменко.

Голом в той игре отличился полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук, который оказался в нужное время в нужном месте и прострелил точно в створ ворот соперника.

Ответный матч между командами состоялся в октябре 2015-го. Сборная Украины на тот момент уже обеспечила себе путевку в финальную часть турнира, поэтому матч с македонцами был для "сине-желтых" далеко не самым важным.

Но наша сборная "сливать" игру не собиралась и отправила в ворота Македонии два безответных мяча. Три очка "сине-желтым" принесли голы Евгения Селезнева (с пенальти) и Артема Кравца.

Последний же матч между этими командами состоялся без одного дня два года назад. В рамках чемпионата Европы 2020 года, который проходил по всей Европе, команды сыграли между собой в Румынии.

Матч разделился на два тайма не только по времени, но и по игре. В первой половине Украина была намного лучшей командой и, возможно, два мяча перевеса были даже не совсем по игре. Но после перерыва украинцы не были похожи сами на себя и если бы не крутая игра Георгия Бущана, то все могло бы закончиться очень плачевно для нашей сборной. И все же, Украина тогда победила 2:1.

Все матчи между сборными Украины и Македонии

Украина - Македония 0:0 (товарищеский матч), 11 октября 2003

Македония - Украина 1:0 (товарищеский матч), 31 марта 2004

- Украина 1:0 (товарищеский матч), 31 марта 2004 Украина - Македония 1:0 (квалификации Евро-2016), 12 октября 2014

- Македония 1:0 (квалификации Евро-2016), 12 октября 2014 Македония - Украина 0:2 (квалификации Евро-2016), 9 октября 2015

0:2 (квалификации Евро-2016), 9 октября 2015 Украина — Северная Македония 2:1 (Евро-2020), 17 червня 2021

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