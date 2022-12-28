Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Де Хеа о продлении контракта

Испанский голкипер может остаться в клубе на еще несколько лет.

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Давидом де Хеа.

По информации The TImes, в данный момент клуб ведет переговоры с испанцем. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Текущий контракт вратаря истекает летом следующего года. По текущему договору футболист зарабатывает 375 тысяч фунтов.

Де Хеа провел в сезоне-22/23 15 матчей, из которых в семи сумел сохранить ворота на замке.