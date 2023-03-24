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Саутгейт оценил победу Англии над Италией

Англичане добыли важные очки перед игрой со сборной Украиной.
Сегодня, 08:55
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

В четверг, 23 марта, в рамках квалификации чемпионата Европы сборная Англии переиграла национальную команду Италии (2:1).

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт подвел итоги противостояния. По словам специалиста, англичане претендовали на более уверенную победу.

"Мы провели выдающийся первый тайм, но после перерыва было очень сложно. Показали два разных тайма. Сначала прекрасно контролировали игру и не позволяли сопернику эффективно использовать прессинг, могли забить третий мяч".

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"В начале второго тайма приняли несколько неверных решений, что изменило игровой рисунок", - отметил Саутгейт.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Англия.

Отметим, что в воскресенье, 26 марта, сборная Англии на своем поле примет Украину. На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Источник: УЕФА

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