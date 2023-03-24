Кейн оценил свой рекорд по голам за сборную Англии

В четверг, 23 марта, в рамках квалификации чемпионата Европы сборная Англии переиграла национальную команду Италии (2:1).

Нападающий английской сборной Харри Кейн отметился голом, который стал рекордным в составе сборной Англии.

По словам форварда, он находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

"Не люблю загадывать далеко наперед, но мне 29, и я чувствую себя сильным, в отличной форме – в лучшей за карьеру. Надеюсь, у меня впереди еще много лет".

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"Выступление за сборную для меня, пожалуй, самое приятное в футболе. Хочу играть [за сборную] как можно дольше, и как нападающий хочу забивать в каждом матче. Надеюсь, забью еще много голов", - приводит слова Кейна Sky Sports.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Италия - Англия.